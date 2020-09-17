مأساة شريف وشيرين.. قصة تؤام يبحث عن أسرته منذ 21 عامًا | فيديو

تحدث شريف صلاح شاب يبحث عن أهله، بشأن بحثه هو وأخته التوأم عن أهلهما بعد 21 عاما، قائلا: "أنا قررت لما لقيت الحياة صعبة جدا عليا أنا واختى أني أدور عليهم".





وأضاف "صلاح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه بالنسبة لأخته هو المسئول عليها وأسرتها، موضحا أنه كان حلمه أنه يكمل تعليمه، "بس أنا طلعت من أولى ثانوى علشان أقدر أشتغل وأتعب وأكمل لأختى تعليمها.. وهى دلوقتى فى رابعة حقوق عين شمس".





وتابع أنه كان يعمل بالكثير من الأعمال المختلفة، أولها كان يعمل فى ورشة سيارات وعمل فى بزار للذهب، قائلا: "أنا بعرف اتكلم انجليزى.. وعلشان السياحة شغلها قليل دلوقتى بشتغل فى محل للأجهزة الإلكترونية".





وأشار : "كنت صغير جدا لما أهلى مكنوش معايا.. وأنا لو فاكرهم مكنتش دورت.. وأمنية حياتى أنى أشوفهم وأشوف شكلهم"، متابعا: "خايف لما أموت أختى تكون لوحدها فى الدنيا.. ولو هم مش عايزنى بس أشوفهم".