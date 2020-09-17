هيدى كرم تفاجئ متابعيها بفستانها المفضل.. شاهد

وظهرت هيدي كرم في الصور بفستان جلد وشعرها القصير المنسدل على كتفيها، ومكياج ناعم أبرز ملامحها الأنوثية، وعلقت قائلة: "واحد من أفضل فساتيني".

وتشارك هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" ، المسلسل بطولة الفنانة مى عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وانتاج شركة سينرجى.