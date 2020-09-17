لطلاب الشعبة الأدبية.. اعرف الأماكن الشاغرة بالكليات قبل التسجيل بـ " المرحلة الثالثة من التنسيق "

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب للمرحلة الثالثة ، في الساعات الاولى من صباح اليوم والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل 21 سبتمبر.

تنسيق المرحلة الثالثة 2020

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح المرحلة الثالثة من التنسيق 2020 ، بعد انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، والتي سيكون الحد الأدنى لها 50%.





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وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة سيضم 86165 بالشعبتين العلمية والأدبية دون طلاب الملاحق.

وننشر الأماكن الخالية بالكليات والمعاهد لطلاب الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 2020:

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

تربية نوعية موسيقية المنصورة

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

تربية نوعية فنية مطروح

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

تربية رياضية بنين مطروح

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين العريش

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

تربية رياضية بنات العريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

تربية نوعية فنية دمياط

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

الفني للفنادق بور سعيد

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية شعبة تربية فنية السويس

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

تربية نوعية فنية بور سعيد

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

الفني التجارى بقويسنا

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

الفني التجارى باسوان

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

الفني للفنادق قنا

المعهد العالى للغات بأسوان

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

تربية (طفولة) العريش

تربية نوعية موسيقية عين شمس

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية (طفولة) أسوان

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

تربية نوعية موسيقية بنها

الفني التجارى بسوهاج

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية أسوان

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

الفني التجارى ببور سعيد

تربية نوعية فنية المنصورة

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

تربية نوعية فنية الفيوم

الفني التجارى باسيوط

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

معهد المنيا العالى للغات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

الفني التجارى ببنى سويف

تربية نوعية فنية الزقازيق

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

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معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

تربية نوعية دمياط

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العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية نوعية موسيقية أسوان

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

الفني التجارى بالعريش

تربية نوعية موسيقية دمياط

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات





وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر حتى يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.





تنسيق المرحلة الثالثة 2020

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة.