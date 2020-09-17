رئيس جامعة عين شمس: الأمم تقوم وتنهض على التعليم الفني

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن التعليم العالي في مصر شهد قفزة، معلقًا: "أي منصف لازم يكون منتبه لها".





وأضاف "المتيني"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران ، أن التعليم العالي وخريجي الجامعات هم القاطرة التي تنقل أي مجتمع من نقطة لأخرى.





رئيس جامعة عين شمس إلى أن الجامعات المصرية من حكومية وخاصة وأهلية تغطي كل التخصصات العلمية، مضيفًا أن الجامعات التكنولوجية ساهمت في تطوير قطاع التعليم الفني. وأشار



