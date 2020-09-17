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رئيس جامعة عين شمس: الأمم تقوم وتنهض على التعليم الفني

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:35 ص
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن التعليم العالي في مصر شهد قفزة، معلقًا: "أي منصف لازم يكون منتبه لها".

وأضاف "المتيني"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران ، أن التعليم العالي وخريجي الجامعات هم القاطرة التي تنقل أي مجتمع من نقطة لأخرى.

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن الجامعات المصرية من حكومية وخاصة وأهلية تغطي كل التخصصات العلمية، مضيفًا أن الجامعات التكنولوجية ساهمت في تطوير قطاع التعليم الفني.

وتابع رئيس جامعة عين شمس أن الأمم تقوم وتنهض على التعليم الفني والدولة المصرية أولته اهتمامًا، مؤكدًا أن التعليم الجامعي المتميز في العالم أساسه وجود جامعات أهلية.
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