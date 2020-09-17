مش شرط المجموع.. رئيس الجامعة اليابانية يكشف شروط الالتحاق.. فيديو

قال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة اليابانية، إن هذه الجامعة للطالب المميز وليس بالضرورة من يحصل على 100% بالثانوية ولكن شرط الجدية والطموح.











وأوضح "الجوهرى"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن التعليم فى الجامعة المصرية اليابانية يعتمد على المبادرة الشخصية والقدرات.









وأضاف أن المدرسة توفر مهارات وقدرات لسوق العمل، لافتا إلى أن الأخيرة توفر امتحانا تحريريا لطلاب الهندسة، 4 مواد أساسية؛ رياضة، وعلوم، وفيزياء، وتفكير منطقى.











ولفت إلى أن هدف الجامعة المصرية تهدف لخروج الطلبة لسوق العمل على المدى البعيد ليكونوا قيمة مضافة لتخريج طالب يستطيع يشارك فى عمليات التنمية فى مصر.