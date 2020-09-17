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محافظات

عودة احتفالات الزفاف في سوهاج.. شاهد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:33 م
عودة احتفالات الزفاف
عودة احتفالات الزفاف في سوهاج
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قسم المحافظات
بعد توقف عن الاحتفال بمناسبات الزفاف والخطوبة، لمدة 6 أشهر، للإلتزام بالتباعد الإجتماعي لتفادي عدوى فيروس كورونا المُستجد، شهد مركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج، العديد من حفلات الزفاف، وذلك عقب قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعودة الإحتفالات بالأماكن المفتوحة بالأفراح والخطوبة وخلافه.

وذلك بعد الإعلان عن خطة التعايش مع فيروس كورونا، وبعد إن كان الأهالي يحتفلون بوزاج أبناءهم بدون معازيم، أصبح اليوم وبعد السماح بالتجمعات في الأماكن المفتوحة مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية حرصًا على سلامة المواطنين.

وقال أحد أهالي مركز دار السلام، إنه خلال 6 أشهر الماضية لم يدع أي شخص لحضور حفل زفاف في القرية التي يُقيم بها، أو القرى المُجاورة، خوفًا من انتشارعدوى الفيروس، باستثناء دعوات بعض الأقارب والأصدقاء المُقربين فقط.

وأضاف أخر من أبناء المركز، أن بعد عودة الحياة الطبيعية إلى كافة أركان البلاد وإعادة فتح المقاهي ودور السينما والمسارح وإلغاء حظر التجول عاد كل شئ إلى طبيعته وكأن شيئا لم يكن، ومن بينها حفلات الزفاف الصاخبة بالقري والنجوع.

وأشار إلى أنه حضر حفل زفاف كبير بالأمس به مئات المدعوين وفرق غنائية استمرت حتى منتصف الليل ولم يري شخصًا واحدًا خلال تلك الأجواء المُبهجة يهتم بعدوى فيروس كورونا.

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