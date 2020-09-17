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حوادث

توظيف أموال واختلاس.. الأموال العامة تضبط ٦ قضايا خلال ٢٤ ساعة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:32 م
متهم
متهم
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مصطفي الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .

 أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (6) قضايا (إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى – تحويل أموال – توظيف أموال – غسل أموال – كسب غير مشروع – إختلاس مال عام) مُتهم فيها (7) أشخاص .. ضبط نحو 11 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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