عصابة عابرة للحدود.. شرطة دبي تعلن القبض على أحد أخطر مجرمي العالم

تمكنت الشرطة دبي من إلقاء القبض على دينيس ماتوشي أحد زعماء عصابة كومبانيا بيلو الإجرامية المُنظمة العابرة للحدود والضالعة في جرائم اتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ عمليات تهريب بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، وصلت قيمتها إلى 350 مليون يورو.





ويُشار إلي أن " بيلو " مطلوب لدى السلطات الإيطالية بتهمة "التواطؤ الإجرامي وتزعم عصابة اتجار بالمواد المخدرة على مستوىٍ دولي" والاشتراك في عملية دولية مشتركة ومتزامنة مع 10 دول حملت اسم عملية لوس بلانكوس.





وساهمت العملية في الإطاحة بـ 20 مطلوبًا من زعماء العصابة أول أمس الثلاثاء في ساعة صفر واحدة، وذلك بعد صدور النشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لضبط كافة زعماء العصابة ومنهم زعيم العصابة المتواجد في دبي، ألباني الجنسية.





ويعد دينيس ماتوشي من أحد أخطر زعماء العصابة التي تعمل في 3 مجموعات مترابطة لتهريب المخدرات بين أمريكا الجنوبية وأوروبا عبر الموانئ البحرية.





ولفتت شرطة دبي إلى أن العصابة لديها أكثر من زعيم لتضليل الجهات الأمنية وضمان استمرارية عملها، حيث تمت ملاحقتها ومتابعتها وجمع المعلومات عنها من قبل فريقي عمل من مكافحة المخدرات في شرطة مدينة فلورنس، وإدارة فرق التدخل السريع الإماراتية منذ عام 2015.





وبدوره كشف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن عملية لوس بلانكوس نفذها ضباط شرطة دبي في ساعة صفر واحدة تم الاتفاق عليها مع كافة الأجهزة الشرطية في 10 دول للإطاحة بـ 20 مطلوبًا من زعماء العصابة في ضربة واحدة، وذلك في كل من إيطاليا، وألبانيا، وألمانيا، وإسبانيا، وهنغاريا، اليونان، ورومانيا، وهولندا، والإمارات، وبريطانيا.





جدير بالذكر أن دينيس ماتوشي مطلوب للسلطات الإيطالية لترؤسه عصابة إجرامية منظمة لترويج المخدرات، وتمكنه برفقة زعماء العصابة الآخرين من جلب وتهريب ونقل مئات الأطنان من المخدرات إلى أوروبا عبر الموانئ البحرية وبيعها للمتعاطين.