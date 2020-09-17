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محافظات

تطهير مصرف أم الشوك التابع لمركز ومدينة ههيا من تراكمات القمامة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:10 م
تطهير مصرف أم الشوك
تطهير مصرف أم الشوك
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انه أصدر تعليمات مشددة  لوكيل وزارة الري بالشرقية عقب جولته المفاجئة لمركز ومدينة ههيا برفع كافة المخلفات من مصرف أم الشوك وإجراء أعمال التطهير به.


وعلى الفور قامت الادارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا بالشرقية بالتوجه إلي مصرف أم الشوك التابع لمركز ومدينة ههيا وبإستخدام الآلات والمعدات واللوادر المخصصة قامت برفع  تراكمات القمامة والمخلفات الملقاه بالمصرف، والتي تعوق حركة المياه وتتسبب في انبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، كما تتسبب في عدم وصول المياه إلى الأراضي الواقعة في نهايات الترع والمصارف.


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أكد محافظ الشرقية، على ضرورة وضع خطة عمل بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية في تطهير المصارف والترع بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية  ورفع ناتج التطهير من على جانبي الطرق لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.


أعرب الأهالي عن سعادتهم للإستجابه السريعة والفورية لحل المشكلة وقدموا الشكر للجهاز التنفيذى  لسرعة الاستجابه لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت.

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