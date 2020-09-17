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محافظات

بيطري الوادي الجديد: منح الضبطية القضائية لـ8 أطباء بيطريين

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:01 م
الدكتور ناجي محمد
الدكتور ناجي محمد عوض
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منصور ابوالعلمين
أعلن الدكتور ناجي محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن منح الضبطية القضائية لـ 8 أطباء بيطريين بالمديرية. 

أكد عوض، أن المديرية أنهت إجراءات منح الضبطية القضائية للأطباء الذين وقع الاختيار عليهم بإشراف وزارة العدل، بواقع 6 أطباء بيطريين بقطاع التفتيش و2 أطباء تفتيش أدوية وصيدليات بيطرية. 

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واشار الي أنه سيجري منح كارنيهات الضبطية القضائية للأطباء البيطريين بالمديرية نهاية الشهر الجاري، وذلك بهدف تسهيل إجراءات مواجهة أي خروج عن القانون في حملات التفتيش على الأسواق ومحلات الجزارة.

وفي ذات السياق اوضح ان مديرية الطب البيطري تواصل تكثيف حملات تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي في القرى خاصة مركز الفرافرة حيث ظهر بها المرض لأول مرة. 

واكد انه تم  تحصين 40 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مستوى المحافظة ضد مرض الجلد العقدي، فيما أن المستهدف تحصين 63 ألف رأس على مستوى الوادي الجديد وقيمة تحصين الرأس الواحدة 10 جنيهات.

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