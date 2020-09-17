السيناريست السيد فيصل يتعاقد على مسلسل لرمضان 2021

تعاقد الكاتب والسيناريست السيد فيصل عبدالرحمن، مع إحدى شركات الإنتاج الكويتية على مسلسل "بغاش" لرمضان 2021.





وكشف "السيد فيصل" مسؤول برنامج السفراء في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في تصريحات صحفية أن المسلسل هو أول مسلسل كويتي لبناني يشارك في بطولته نجوم من سوريا ومصر، ومن المقرر عرضه على جزأين كل جزء يمتد لـ15 حلقة.





وأضاف أن المسلسل سيتم الكشف عن أبطاله في مؤتمر صحفي ببيروت نهاية أكتوبر المقبل عقب الاستقرار مع شركة الإنتاج على أماكن التصوير والانتهاء من كافة التصاريح اللازمة للبدء في التصوير نهاية هذا العام.



