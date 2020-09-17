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فن

السيناريست السيد فيصل يتعاقد على مسلسل لرمضان 2021

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
تعاقد الكاتب والسيناريست السيد فيصل عبدالرحمن، مع إحدى شركات الإنتاج الكويتية على مسلسل "بغاش" لرمضان 2021. 

وكشف "السيد فيصل" مسؤول برنامج السفراء في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في تصريحات صحفية أن المسلسل هو أول مسلسل كويتي لبناني يشارك في بطولته نجوم من سوريا ومصر، ومن المقرر عرضه على جزأين كل جزء يمتد لـ15 حلقة.

وأضاف أن المسلسل سيتم الكشف عن أبطاله في مؤتمر صحفي ببيروت نهاية أكتوبر المقبل عقب الاستقرار مع شركة الإنتاج على أماكن التصوير والانتهاء من كافة التصاريح اللازمة للبدء في التصوير نهاية هذا العام. 

المسلسل يدور في إطار اجتماعي أكشن حول أسرة لرجل أعمال تعيش في بيروت تتعرض لضغوط بعد إشهار رجل الأعمال هذا لإفلاسه وهبوط أسهم شركاته في البورصة العربية إلى أن تظهر أحداث جديدة تغير مجرى المسلسل بعد انتقال الأسرة للعيش في الكويت.
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