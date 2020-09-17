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أصل الحكاية

مطر وزوبع وناصر| ألسنة سليطة باعت مصر بالرخيص

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:27 م
محمد ناصر ومعتز مطر
محمد ناصر ومعتز مطر وحمزة زوبع
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رشا عوني
سنوات طويلة تبث قنوات الإخوان السم في عقول المواطنين البسطاء ضد الدولة المصرية ، تستخدم أذرعا إعلامية معينة لتنطق بأكايب الإخوان من خلال الشاشة الصغيرة ، وتخرج من موطن دعم الجماعة الإرهابية في قطر و تركيا حيث تبث الشرق والجزيرة و مكملين . 

وجوه معروفة تستخدمها الجماعة الإرهابية ، وتستضيف على القنوات التحريضية العديد من اعضاء تنظيم الاخوان للقيام بمهام معينة ومهاجمة الدولة المصرية ، خاصة وأن تلك القنوات ممولة من أعداء مصر بالخارج. 

يحاول مذيعو قنوات الشرق ومكملين التى تبث من تركيا خداع القاعدة البسيطة من المواطنين عن طريق تضليلهم بالمعلومات الكاذبة، فضلا عن الثناء المستمر على أمير قطر تميم بن حمد وعدم توجيه سهام النقد إليه كما يفعلون مع مصر والدول العربية، ويمارس هذا الدور المذيعون معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع باعتبارهم نجوم إعلام الإخوان.


معتز مطر أحد أشهر الوجوه الإعلامية التابعة للاخوان ، وذاع صيت معتز مطر بعد ثورة يناير، حين بدأ برنامجه مع معتز على قناة الشرق ، وهو لا يهدأ له بال إلا بعد توجيه النقد اللاذع بأسلوب غير مهني للحكومة المصرية . 


محمد ناصر، وجه آخر من وجوه الإعلام الإخوانية ، حيث انضم لقناة الشرق في أبريل 2014 وكان يظهر برفقة معتز مطر ، ثم انتقل لقناة مكملين وقدم برنامجا عليها باسم مصر النهاردة ، حيث يوجه جهده في مهاجمة النظام المصري ومحاولة إثارة الرأي العام لخدمة أغراض الإخوان. 


هشام عبدالله، الذي قدم أدوارا فنية عديدة ثم تحول بشكل مفاجئ للفكر الإرهابي مع جماعة الاخوان ، حيث استجاب للإغراءات المالية الإخوانية للعمل في قنوات الجماعة الارهابية التي تتخذ من تركيا مقرا لها.


هشام عبدالله شارك في ثورة 25 يناير ورفع شعار الثورة ، لكن تحول للفكر الإخوان وقدم برنامج على قناة الشرق المعادية لمصر، لكنه فشل تماما بسبب قلة نسب المشاهدة لبرنامجه.


حمزة زوبع ، وكان المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية و العدالة ولم يعلن عن انتمائه السياسي إلا بعد ثورة 25 يناير ، وبعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، انضم لشاشة قناة الجزيرة التي احتضنت الإخوان ودعمتهم .

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