تصميم حضاري.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير حديقة التاريخ وإنشاء ساحة مصر



جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان ، نائب المحافظ ، والشركة الهندسية القائمة على تنفيذ مشروع تطوير حديقة التاريخ وإنشاء ساحة مصر والأستاذ محمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظة.









ولفت لأهمية الشكل الجمالى والحضارى لمنطقة ساحة مصر وتوفير أماكن لكبار السن والاهتمام بالمسطحات الخضراء والزهور داخل الحديقة، وتنفيذ عمل فنى مميز يليق بتاريخ بورسعيد وحضارتها .



وأضاف المحافظ أن ساحة مصر ، ستكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ، ضمن خطة الارتقاء بالقطاع السياحى على غرار المجالات الأخرى ببورسعيد والتى شهدت تطورا كبيرا خلال الأونة الأخيرة.