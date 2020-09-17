تصميم حضاري.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير حديقة التاريخ وإنشاء ساحة مصر

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة مستجدات أعمال التطوير الجارية بحديقة التاريخ بحى الشرق، موجها بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية فى أقرب وقت والالتزام بتنفيذ أعمال التطوير على أعلى مستوى على غرار كافة الحدائق المطورة بالمحافظة.
واستعرض المحافظ مع الحضور ، التصميمات والأعمال الفنية التى ستشهدها منطقة ساحة مصر والتى سيتم تصميمها على أعلى مستوى باعتبار المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان ، نائب المحافظ ، والشركة الهندسية القائمة على تنفيذ مشروع تطوير حديقة التاريخ وإنشاء ساحة مصر والأستاذ محمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظة.
واستعرض المحافظ مع الحضور ، التصميمات والأعمال الفنية التى ستشهدها منطقة ساحة مصر والتى سيتم تصميمها على أعلى مستوى باعتبار المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة بالمحافظة.
ولفت لأهمية الشكل الجمالى والحضارى لمنطقة ساحة مصر وتوفير أماكن لكبار السن والاهتمام بالمسطحات الخضراء والزهور داخل الحديقة، وتنفيذ عمل فنى مميز يليق بتاريخ بورسعيد وحضارتها .
وأضاف المحافظ أن ساحة مصر ، ستكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ، ضمن خطة الارتقاء بالقطاع السياحى على غرار المجالات الأخرى ببورسعيد والتى شهدت تطورا كبيرا خلال الأونة الأخيرة.
وأضاف المحافظ أن ساحة مصر ، ستكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ، ضمن خطة الارتقاء بالقطاع السياحى على غرار المجالات الأخرى ببورسعيد والتى شهدت تطورا كبيرا خلال الأونة الأخيرة.