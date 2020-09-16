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محافظات

ملصق تحذيري على العقارات المخالفة لتقديم طلبات تصالح في بورسعيد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:15 م
ملصق تحذيري
ملصق تحذيري
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كتب محمد الغزاوى
قاد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد إن اللجان المشكلة من الحى بالمرور بنطاق الحى تقوم بوضع ملصق تحذيري على العقارات التى يوجد بها مخالفات بناء ولم يقم أصحابها بتقديم طلبات تصالح لها حتى الآن .


قامت اللجان بالمرور بمنطقة قشلاق السواحل ولصق الملصق التحذيري وتسليم الإنذارات والتحذيرات لأصحاب مخالفات البناء لسرعة تقديم طلبات تصالح قبل انتهاء المدة المحددة فى ٣٠ سبتمبر. 


وأكد الدكتور رئيس حى المناخ أنه لن يكون هناك مد للتصالح فى مخالفات البناء بعد ٣٠ سبتمبر الحالي وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها .


واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات وتحويلهم للنيابة العسكرية .


وتواصل اللجان المشكلة من حى المناخ المرور وتسليم إنذارات وتحذيرات للمواطنين أصحاب مخالفات البناء لسرعة التقدم بطلبات للتصالح قبل انتهاء المهلة المحددة لتفادى الإجراءات القانونية المشددة بالازالة الفورية للمخالفات والاحالة للنيابة العسكرية بعد ٣٠ سبتمبر الجارى.




وناشد رئيس حى المناخ المواطنين أصحاب مخالفات البناء بنطاق حى المناخ سرعة التقدم بطلبات للتصالح قبل انتهاء المهلة المحددة لتفادى التعرض للإجراءات القانونية.
ملصق تحذيري على العقارات المخالفة لتقديم طلبات تصالح في بورسعيد
ملصق تحذيري على العقارات المخالفة لتقديم طلبات تصالح في بورسعيد
ملصق تحذيري على العقارات المخالفة لتقديم طلبات تصالح في بورسعيد
ملصق تحذيري على العقارات المخالفة لتقديم طلبات تصالح في بورسعيد
ملصق تحذيري على العقارات المخالفة لتقديم طلبات تصالح في بورسعيد
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