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أخبار البلد

السباحة في بِركة| زووم أفريكا يرصد عادات الزواج في غينيا.. شاهد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:20 م
زووم أفريكا
زووم أفريكا
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أمينة الدسوقى

تناولت سادس حلقات برنامج زووم أفريكا والذي يذاع على قناة اليوتيوب الخاصة بموقع صدى البلد الإخباري، حوارا خاصا مع سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة والذي تحدث خلاله على أوجه التشابه بين الشعب المصر والجيبوتي وأيضا فرص الاستثمار الواعدة داخل بلاده.


كما تناول البرنامج فقرة متخصصة حول اغرب عادات الزواج داخل دولة غينيا وبالتحديد فى مدينة "بابو"حيث تقوم الفتاة التى تريد الزواج بالسباحة داخل بركة ماء بشرط ان تكون عارية تماما أمام مجموعة من الحاضرين، والذى يقدم لها قطعة من الثياب يكون قد رغب بها زوجة له وبمجرد قبول الفتاة لقطعة القماش تصبح فى الحال زوجة له.


أيضا يحدث بتلك الدولة احد الطقوس الغريبة، وهى أن يقدم العريس هدية للعروس تعبيرا لحبه لها، ولكن الغريب ان هذه الهدية هى اصبع العريس، وفى المقابل تقوم الزوجة بعد وفاة زوجها بقطع اصابع يدها لتدفنها مع زوجها للتدليل على وفائها لزوجها.


كما تناول البرنامج فقرة حول قرية للنساء فقط داخل كينيا حيث أنه ممنوع فيها دخول الرجال، تعد قرية نموذجية والملاذ الآمن، للنساء والفتيات الهاربات من العنف ليتعلمن كيفية التجارة وتربية أطفالهن والعيش دون خوف من عنف الذكور والتمييز، داخل القرية، تعمل النساء على تربية المواشي والزراعة وأيضا العمل على صناعة الحلي من أجل توفير المأكل والملبس والمأوى، ليس ذلك وفقط حيث تعد القرية ممر للسياح القادمين إلى منطقة سامبورو، حيث تتقاضى النساء رسوم دخول متواضعة ويأملن أن يشتري الزائرون، الحلى المصنوة محليا مجوهرات من صنع النساء في مركز الحرف.


يذكر أن برنامج زووم أفريقيا برنامج متخصص في شأن دول القارة السمراء يذاع عبر قناة يوتيوب الخاصة بموقع صدى البلد الإخباري.

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