نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها فى الراقصة والسياسي بهذا المشهد.. شاهد

إنتى عايزة إيه بالظبط ؟ = الموافقة على دار للأيتام. - مقدرش أعملك حاجة... مقدرش أتوسّط لرقاصة. = إيه الحكاية رقاصة رقاصة ! ما احنا الاتنين زى بعض يا عبدالحميد. - إنتى قليلة الأدب. = وإنت كداب.. عشان بتكدب على نفسك قبل ما تكدب على الناس.. كل واحد فينا بيرقص بطريقته " أنا بهز وسطى وإنت بتلعّب لسانك وتخطب " - الفرق شاسع يا عالمه يا ... = أنا اقولك الفرق... احنا الإتنين بنطلع فى التليفزيون... أنا الناس بتتفرج عليا، وانت اول لما بتطلع الناس بتقفل التليفزيون.. " عشان إنت رقصك ملوش جمهور.. إنما أنا رقصى ليه جمهور".. عارف ليه ؟ - لإن بضاعتك رخيصة.. هدفك تشعللى الغرايز المكبوته عند الناس.. إنتى شغلك الإثارة. = إسم الله على مقامك الرفيع.. "" وإنت شغلك يبقي إيه لما توعد الناس بمستقبل مشرق، ويجى بكرة ميطلعلوش شمس "". . #نبيلة_عبيد #صلاح_قابيل #إحسان_عبد_القدوس #وحيد_حامد سمير_ سيف الراقصة والسياسي ١٩٩٠ #سينما_نبيله_عبيد