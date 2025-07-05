الكشف عن أسعار كيا سبورتاج PHEV موديل 2026 عالميًا.. بقوة 268 حصانًا

تواصل السيارة كيا سبورتاج من تعزيز تواجدها في السوق العالمي؛ بعد الكشف عن تحديثات جديدة تتعلق بطراز PHEV الهجين موديل 2026، وتعتبر هذه السيارة واحدة من أشهر الإصدارات الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

مواصفات كيا سبورتاج PHEV موديل 2026

تعتمد كيا سبورتاج PHEV موديل 2026 على محرك تيربو سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 268 حصانًا، بزيادة قليلة عن الإصدار السابق، وبقدرات فنية هجينة تعبر عن الجيل الجديد من هذه الأيقونة الشهيرة، حيث يمكنها خوض مدى يقدر بحوالي 55 كيلومترًا.

كيا سبورتاج PHEV موديل 2026

أبرز تجهيزات كيا سبورتاج PHEV موديل 2026

تضم السيارة كيا سبورتاج PHEV موديل 2026 عددًا من التجهيزات، أبرزها، 2 شاشة بانوراما قياس 12.3 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي فاخر من طراز هارمان كاردون، بالإضافة إلى مقاعد كهربائية للتحكم في اختيار وضع الجلوس، وعجلة قيادة مدفأة.

كيا سبورتاج PHEV موديل 2026

وتحتوي كيا سبورتاج PHEV موديل 2026 على فتحة سقف بانورامية، مكيف هواء، وترتكز السيارة على جنوط رياضية، وشبكة أمامية عملاقة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود اللامع، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، بالإضافة إلى حزمة عالية الأداء من وسائل الحماية مساعدة قائد المركبة.

كيا سبورتاج PHEV موديل 2026

أسعار السيارة كيا سبورتاج PHEV موديل 2026

وكشفت العلامة الكورية الجنوبية عن تلك التحديثات، مع زيادة سعرية بسيطة بقدرات 600 دولار، مقارنة بالإصدار السابق، لتبدأ من 41,885 دولارا أمريكيا للفئة X-Line AWD، بينما يبدأ سعر الفئة X-Line Prestige AWD من 48,585 دولارا أمريكيا.