نائب: السيسى لا يتردد لحظة فى جبر خواطر أهالينا من الفقراء والبسطاء





أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان اهمية جميع القضايا الداخلية والخارجية التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وعدد من الجامعات الأهلية الأخرى، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالعمل على تحسين أجور المعلمين.





وقال " إسماعيل " فى بيان له اصدره اليوم لقد استوقفتنى الكلمات الواضحة والصريحة والنابعة من قلب الرئيس السيسى لكل المصريين والتى قال فيها بالنص : "إنه يراهن دائما على المصريين ودعمهم .. هل أنا ضيعتكم في 2013؟، ولا قدمت نفسي للجيش فدا مصر .. كان عندنا مشاكل في الطاقة والوقود خلصت ولا لسه موجودة، وكان عندكم مشاكل مع الإرهابيين قتلوا أبناءكم، ولكن أبناءكم ضحوا من أجل الاستقرار، لو كنت مترددا هل كنت سأقدم على الإصلاح الاقتصادي .. راهنت على الشعب لتحمل تكاليف الإصلاح ولما عملنا كدة كسبنا، وفي أصعب الأوقات على كل دول العالم نجد أن مصر متقدمة".





وناشد النائب محمد اسماعيل الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية ان يتأنى فى قراءة كل حرف وليس كلمة فى هذه الفقرات التى جاءت فى حديث الرئيس السيسى للمصريين وعلينا ان نتذكر جيدا ماذا فعل الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما كان فى منصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى.





وأكد النائب محمد إسماعيل أنه يكفى الرئيس عبد الفتاح السيسى ورفاقه الابطال والبواسل شرفا اتخاذ القرار بالانحياز للشعب المصرى العظيم فى ثورته التاريخية والخالدة 30 يونيو عام 2013 والتى أبهرت كل العالم بحكامه وشعوبه وعرفت الانسانية جمعاء حرص المصريين على وحدة وسلامة دولتهم والحفاظ عليها.





وأوضح النائب محمد إسماعيل ان الرئيس السيسى دخل التاريخ من اوسع ابوابه وهو لايسعى الى مجد او جاه او سلطان وانما يسعى لتحقيق امال وطموحات الشعب المصرى العظيم وفى القلب منه اهالينا من الفقراء والبسطاء الذين لايتردد الرئيس السيسى لحظة فى جبر خواطرهم ودائما يضرب المثل والقدوة لنا فى التعامل الانسانى رفيع المستوى مع الطبقات الكادحة.





وقال النائب محمد اسماعيل ان ماحققه الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وشعبها من انجازات مشروعات قومية كبرى فى جميع انحاء البلاد شيئ يفوق الخيال موجها تحية قلبية لكل يد مصرية شريفة ساهمت فى تحقيق هذه الانجازات غير المسبوقة فى تاريخ مصر الحديث.