قبل ما تشتري.. تعرف على عيوب ومميزات نيسان

تعتبر نيسان من الشركات الرائدة في صناعة السيارات ، لانها تلقى رواجا كبيرا في الوطن العربي ، والشرق الأوسط وذلك لتوافق مواصفات السيارات التي تصنعها الشركة مع حاجات هذا السوق .





كما تعتبر صني هي أحد أصناف السيارات التي تقدمها نيسان التي تلاقي إقبال شديد في الأسواق العربية وفي هذا التقرير نبرز أهم مميزات وعيوب سيارة نيسان .





تمتلك السيارة محرك ذو سعة 1500 سي سي بقوة 105 أحصنة مما يجعلها ذات عزم جيد ومصروف اقتصادي للوقود ولكن عند المقارنة لم تظهر السيارة أي عيوب في المحرك .





تتوفر نيسان ناقل حركة بنظامين اليدوي والآلي ، وهذا ما تقدمه جميع الشركات ، ولا يعاني ناقل الحركة من أي عيوب ، والمظهر الخارجي لا تمتلك هذه السيارة أي لمسات فنية .





أما من عيوب السيارة لا تمتلك نيسان أي منفضة سجائر على الرغم من وجود ولاعة كهربائية ، كما لا يوجد مرأة داخلية









كما يشتكي الكثير من مستخدمي سيارة نيسان من انخفاض كفاءة التبريد في المكيف عند مقارنتها بالسيارات الأخرى من نفس فئتها. التوازن تمتلك سيارة نيسان صني نظام تعليق ممتاز يمكنها من الحفاظ على توازنها خصوصا مع الحمولة الكاملة إلا أنه وزنها الخفيف يجعلها أكثر عرضة للانزلاقات.



