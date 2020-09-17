AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قبل ما تشتري.. تعرف على عيوب ومميزات نيسان

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:05 م
نيسان
نيسان
Advertisements
أماني نوار
تعتبر نيسان من الشركات الرائدة  في صناعة السيارات ، لانها تلقى رواجا كبيرا  في الوطن العربي ، والشرق الأوسط وذلك لتوافق مواصفات السيارات التي تصنعها الشركة مع حاجات هذا السوق .

كما تعتبر صني هي أحد أصناف السيارات التي تقدمها نيسان التي تلاقي إقبال شديد في الأسواق العربية وفي هذا التقرير نبرز أهم مميزات وعيوب سيارة نيسان .

تمتلك السيارة محرك ذو سعة 1500 سي سي بقوة 105 أحصنة مما يجعلها ذات عزم جيد ومصروف اقتصادي للوقود  ولكن عند المقارنة  لم تظهر السيارة أي عيوب في المحرك .

تتوفر نيسان ناقل حركة بنظامين اليدوي والآلي ، وهذا ما تقدمه جميع الشركات ، ولا يعاني ناقل الحركة من أي عيوب ، والمظهر الخارجي لا تمتلك هذه السيارة أي لمسات فنية .

أما من عيوب السيارة لا تمتلك نيسان أي منفضة سجائر على الرغم من وجود ولاعة كهربائية ، كما لا يوجد مرأة داخلية 


كما يشتكي الكثير من مستخدمي سيارة  نيسان من انخفاض كفاءة التبريد في المكيف عند مقارنتها بالسيارات الأخرى من نفس فئتها. التوازن تمتلك سيارة نيسان صني نظام تعليق ممتاز يمكنها من الحفاظ على توازنها خصوصا مع الحمولة الكاملة إلا أنه وزنها الخفيف يجعلها أكثر عرضة للانزلاقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا تشتهر سيارات لكزس lexus بـ اعتماديتها الكبيرة وما السر وراء ذلك

قبل ماتشتري.. مميزات وعيوب السيارة فورد

قبل ما تشتري: اعرف مميزات وعيوب تويوتا كورولا

قبل ما تشتري اعرف مميزات وعيوب سيارة مازدا

قبل ماتشتري اعرف عيوب ومميزات ستروين

قبل ما تشتري.. اعرف عيوب ومميزات MGZS 2020

ترشيحاتنا

أنقرة تعترف رسمياً: مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي خلال اتفاقيتها مع اليونان

مدرب وست بروميتش يعلن إصابة أحمد حجازي

النجاح في صمت.. عبلة كامل من اللوكيشن إلى المنزل متجاهلة الإعلام والصحافة.. إيه السر؟

حبس أحمد حسن وزينب ٤ أيام بتهمة ترويع طفلتهما

7 آلاف جنيه فاتورة عملية لـ ليسكي «فرخة سفاجا».. والطب البيطري: ليست طائرا نادرا لكنها رغبة المالك

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

AdvertisementS

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الأرصاد تحذر من تقلبات ومنخفضات جوية محتملة تضرب البلاد خلال أيام

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

شاهد| فضيحة ثقيلة تهدد عرش ترامب.. عارضة أزياء تتهمة بالاعتداء الجنسي

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة ستيك.. خطوة بخطوة

طريقة تسوية السجق الجاهز بخطوات بسيطة

رغم المعاناة من كورونا والسرطان.. زوجان يصران على الاحتفال بعيد زواجهما الـ46 معًا