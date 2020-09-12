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سيارات

لأول مرة.. الحكومة اليابانية تقدم أكبر ضمان لـ نيسان

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:13 ص
نيسان
نيسان
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أماني نوار
كشفت الحكومة اليابانية عن دعمها لشركة نيسان لصناعة السيارات بضمانها لحوالي 43 % من قرضين، تحصل عليهما الشركة؛ لإنقاذ وضعها المالي المتأزم .

كما ستحصل على الشركة على قرضين الأول بقيمة 1.7 مليار دولار من بنك التنمية الياباني ، والثاني من مجموعة ميزوهو اليابانية بقيمة 5 مليارات دولار .

وستتكفل الحكومة اليابانية  بضمان حوالي 2.7 مليار دولار من مجموع القرضين ، وهو مايعني أن دافعي الضرائب في البلاد سيتكلفون بنسبة 80 % من قيمة المبلغ في حالة أن لم تقدمه نيسان .

كما يعتبر ضمان الحكومة اليابانية لنيسان هو بمثابة الضمان الاكبر التي تقوم به لشركة خاصة في تاريخ البلاد ، بالإضافة إلى أن موقف شركة نيسان هو صعب جدا جعلها تطلب الحصول على أكثر من هذين القرضين ، وهو ماجعلها تدخل خزينها مبلغ إضافي 1.6 مليار دولار ، ولكن بدون ضمانات من الحكومة .

يذكر أن نيسان كشفت في أواخر شهر يونيو، كشفت  عن نيتها لطرح 7 موديلات جديدة للمرة الأولى في قارة إفريقيا خلال العامين المقبلين ، والتخطيط لزيادة مابيعاتها بعد أزمة الكورونا .
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