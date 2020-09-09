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سيارات

تعرف على سبب تأجيل نيسان لإنتاج قشقاي 2021

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز تقريرا جديدا يؤكد تأجيل شركة نيسان العالمية لصناعة السيارات اليابانية لبدء إنتاج السيارة قشقاي 2021 الجديدة كليًا في أكتوبر المقبل .

وتحدث مصدران من داخل شركة نيسان لـ صحيفة فاينانشيال تايمز ، قائلين أن الشركة لم تؤكد موعدًا محددًا لبدء الإنتاج في العام القادم، إلا أنه تم رصد نماذج أولية من نيسان قشقاي 2021 أثناء اختبارها في الأماكن العامة طوال فصل الصيف.

ولكن على الفور أرسلت شركة نيسان بيان رسمى تم نشره فى موقع اوتو كار العالمى تؤكد فى العمل على سيارتها الجديدة قشقاي 2021 ، قائلا "الاستعدادات مستمرة لإطلاق قشقاي الجديدة وصناعتها في سندرلاند، وذلك بعد استثمارنا بقيمة 400 مليون جنيه استرليني في المصنع".

وأضافت نيسان في بيانها الرسمي: "لم نعلن بعد عن موعد بدء إنتاج الجيل القادم، لكننا نتطلع إلى مشاركة بعض الأخبار المثيرة في الأشهر المقبلة".

وأوضحت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن هذا التأجيل يرجع إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أعاقت التنمية وغيرت أولويات الشركة .

مؤكدة أن هذا التأجيل قد يمنح نيسان المزيد من الوقت لمعرفة ما يجب فعله في حال لم تقم بريطانيا بصفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه.

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