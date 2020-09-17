حفل نانسي عجرم على تطبيق تيك توك.. غدا

تهتم منصة "تيك توك" بنشر المحتوى الإيجابي والمحتوى الذي يساهم في نشر الفرحه، لذلك أعلنت منصة مقاطع الفيديو القصيرة حول العالم عن بث أول حفلات النجمة اللبنانية نانسي عجرم غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.



