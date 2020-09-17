حفل نانسي عجرم على تطبيق تيك توك.. غدا

تهتم منصة "تيك توك" بنشر المحتوى الإيجابي والمحتوى الذي يساهم في نشر الفرحه، لذلك أعلنت منصة مقاطع الفيديو القصيرة حول العالم عن بث أول حفلات النجمة اللبنانية نانسي عجرم غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.
وتوفر المنصة أداة للبث المباشر لتقديم هذا الحفل وتحقيق أكبر قدر من التفاعل مع الجمهور. خلال الحفل، تغني النجمة نانسي عجرم مجموعة من أفضل أغنياتها التي جعلتها من أشهر نجمات العالم العربي حتى أحدث أغانيها من ألبوم "أمل بلا حدود" الذي أطلقته للتشجيع على تخطي التحدي الحالي، بالإضافة إلى مجموعة من أفضل أغانيها المفردة مثل "قلبي يا قلبي" وأغاني المسلسلات.
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