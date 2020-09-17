AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الناقد عصام زكريا مديرا فنيا للدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:42 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إسناد منصب المدير الفني للدورة 36 المزمع إقامتها في الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل للناقد عصام زكريا.


ومن جانبه أعرب الناقد عصام زكريا عن سعادته بتولي منصب المدير الفني لمهرجان الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يواصل حاليا مشاهدة الأفلام الطويلة والقصيرة التي تم عرضها على لجنة مشاهدة وعددها ٥٠ فيلما، حيث سيتم اختيار أفضلهم والإعلان عن الأفلام المشاركة بعد ١٥ يوما.


بينما قالت الناقدة ميرفت عمر نائب رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي إن انضمام الناقد عصام زكريا إلى إدارة الدورة 36، يمثل إضافة كبيرة ومؤشرا إيجابيا لدورة استثنائية، مؤكدة أن توليه منصب المدير الفني جاء بعد ترشيحه من قبل هيئة مكتب المهرجان بالإجماع، والتي تضم الناقد الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان، والناقد سيد سلام نائب رئيس المهرجان، والناقدة ناهد صلاح المدير المالي، والناقد محمد يوسف الأمين العام.


وأضافت أن المدير الفني تسلم مهامه بعد الاجتماع مع إدارة المهرجان في مقر الجمعية المنظمة للمهرجان، وبدأ في اختيار فريق عمله وتكثيف الجهد للعمل على فعاليات الدورة الجديدة.


وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن إغلاق باب المشاركة سيكون يوم 30 سبتمبر الجاري، وأن مسابقاته تنحصر هذا العام في مسابقتين فقط الأولى للأفلام الطويلة والثانية للقصيرة من دول البحر المتوسط، إلى جانب مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو.


ويشار إلى أن الدورة ٣٦ تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، كما سيتم تكريم الفنان صلاح عبدالله، والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمير أباظة: تأجيل موعد إقامة "الإسكندرية السينمائي" والاكتفاء بمسابقتين

تكريم المخرج ومدير التصوير محسن أحمد بمهرجان الإسكندرية السينمائي

إنعام محمد على ترأس لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثى لكتاب السيناريو بمهرجان الإسكندرية السينمائى

إيناس الدغيدي رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية السينمائي

إنعام محمد علي رئيسا لجنة تحكيم مسابقة السيناريو في "الإسكندرية السينمائي".. وخالد زكي وعاطف بشاي أعضاء

ترشيحاتنا

لأسباب غير معلومة .. إغلاق جروب "حد يعرف" أشهر منصة إجتماعية تجمع الفتيات على فيس بوك

النيابة العامة تسلم طفلة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب لجدتها عقب حبسهما

شاهد| تعليق معتز الدمرداش على تحرير المخابرات 6 عمال مصريين من ليبيا

فرجاني ساسي يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد

شاهد لأول مرة.. طرق وأشكال تهريب المخدرات وتعامل قوات حرس الحدود معها

7 آلاف جنيه فاتورة عملية لـ ليسكي «فرخة سفاجا».. والطب البيطري: ليست طائرا نادرا لكنها رغبة المالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مجعد.. دانا حمدان بإطلالة جريئة على انستجرام

لعشاق السفر في زمن كورونا.. افتتاح مقهى على متن طائرة خارج الخدمة

الجبلاية تدعم.. معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادا لكأس العالم.. صور