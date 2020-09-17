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مرأة

كورونا عمره ما يصيبك.. 3 أشياء تحميك من الفيروس

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق،  على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور عن أهمية الكمامة وارتدائها للوقاية من فيروس كورونا. 

وكتب الناظر قائلا: " نقول كمان، كمامتك علي وشك ومنديلك في جيبك ومتر بينك وبين زميلك كورونا عمره ما يصيبك" وكان حذر الناظر من التخلي عن الكمامة وكان نشر الدكتور هاني الناظر مخاطر التخلي عن ارتداء الكمامة لعدم التعرض لموجة ثانية لفيروس كورونا المستجد.


1- يمكن التعرض لرذاذ المصابين بدون أعراض والإصابة بـ كورونا.

2- التعرض للهواء الملوث مع تفشي كورونا في البلاد.

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