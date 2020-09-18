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أخبار العالم

إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 30 مليون حالة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن إصابات كورونا في العالم تجاوزت 30 مليونا.

وقالت الوكالة إن هذه الإحصائية تشير إلى عدم وجود أي بوادر على تباطؤ تفشي الجائحة.

وأحصيت 943.086 وفاة من أصل 30 مليونًا و62 إصابة. وسجّل أكثر من نصف الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والهند والبرازيل، وهي الدول الثلاث الأكثر تأثرًا.

والهند محط الاهتمام حاليا باعتبارها أحدث بؤرة للتفشي، على الرغم من أن أمريكا الشمالية والجنوبية تمثلان معا ما يقرب من نصف الحالات العالمية.

ووصلت أعداد الحالات اليومية الجديدة عالميا إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه.
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