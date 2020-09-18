سكان حدائق أكتوبر بالجيزة يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

اشتكى المواطن حازم حسانين حامد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بمدينة حدائق أكتوبر بالجيزة.

قال فى رسالته: نعاني نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة والرتش ومخلفات البناء ونرجو رفعها، ونناشد المسئولين ضرورة منع تراكمها فى الشوارع بهذه الصورة.





وأضاف: تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناقلة للأمراض





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