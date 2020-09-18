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بين الناس

سكان حدائق أكتوبر بالجيزة يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى المواطن حازم حسانين حامد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بمدينة حدائق أكتوبر بالجيزة.
 
قال فى رسالته: نعاني نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة والرتش ومخلفات البناء ونرجو رفعها، ونناشد المسئولين ضرورة منع تراكمها فى الشوارع بهذه الصورة.

وأضاف:  تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناقلة للأمراض

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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