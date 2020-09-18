وزير المالية يكرم المهندس إبراهيم رمضان بعد فوزه بمركز متقدم في مسابقة فكرتك مصلحتك

كرَّم الدكتور محمد معيط وزير المالية، المهندس إبراهيم رمضان لحصولة على المركز الرابع، فى الأبحاث المقدمة ضمن تطوير المنظومة، كما كرم الوزير 7 موظفين آخرين طبقًا لترتيب مقترحاتهم حسب قواعد المسابقة، وتم منحهم مكافأة مالية استثنائية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل من الفائز من الرابع إلى العاشر، كما منحهم دروعًا وميداليات تذكارية.





وقال المهندس إبراهيم رمضان عبدالحميد، وسهام السيد فاروق، من أوائل الفائزين،: «كل الشكر والتقدير لهذه المبادرة الإيجابية غير المسبوقة التى تعكس حرص وزير المالية على تبنى الأفكار الإبداعية وجعل الشباب المبتكرين أعضاء فاعلين فى تطوير منظومة الإدارة الضريبية».



