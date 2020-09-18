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منوعات

حادث مأساوي .. "زحليقة" تنهي حياة طفل خنقا في نيوزيلندا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بكل عفوية وطفولية كان يمارس الطفل هويته المفضلة ألا وهي اللعب في فناء الحضانة، قبل أن تنهي اللعبة على حياته مختنقًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة عن طريق الخطأ بسلك عندما كان يلعب على منزلق "زحليقة" في ملعب الحضانة.

وجد المعلم  الطفل والذي يدعى "ألدريش فيجو " مستلقي على الأرض  والحبل حول رقبته داخل مركز رعاية للأطفال "حضانة"  في مدينة أوكلاند بـ نيوزيلندا، وظنه مغشي عليه ولكنه لم يستجيب له.

رصد المعلمون ألدريش ميتا، حيث كان الطفل البالغ من العمر أربعة أعوام يلعب بقاعدة لعبة مربوطة بحبل وأصبحت متشابكة حول رقبته،  بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

عندما وصلت المساعدة ، تم العثور على"ألدريش" في الجزء السفلي من "الزحليقة" مع استمرار الحبل حول رقبته، حاول "جيا كوون" المعلم الذي وجد الطفل البالغ من العمر أربع سنوات ، أجرى على الفور الإنعاش القلبي الرئوي على ألريتش الذي لم يعد يتنفس.

حاول المسعفون إنقاذ الصبي لكن أعلن وفاته في مكان الحادث، وقالت: "كان الحبل متشابكًا فوق المنزلق.. بينما كان الحبل ملتفًا حول رقبته ''.

قالت مديرة المركز ، كارين دوغلاس ، إن المركز حظر أي شيء يمكن أن يخنق طفلًا على معدات اللعب.
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