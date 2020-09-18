الفرق بين أعراض كورونا والبرد والأنفلونزا| صورة

في ظل الظروف الجوية المتغيرة وحالة الطقس المتقلب خلال الأيام الراهنة، شاعت نزلات البرد والانفلونزا وبينهم كورونا، ليساور الأشخاص شكوك حول ما حل باجسادهم هل هو فيروس كورونا ويستوجب العزل المنزلي 14 يوم مع أخذا التدابير الاحترازية أم نزلة برد لا تحتاج سوى بعض الراحة؟.





يوضح "بن ليتلوود هيلسون" كبير المسؤولين الطبيين في Doctorlink ، الفروق بين الثلاثة وكيفية معرفة الاختلاف بينهم، فيقول:" الإصابة بسيلان الأنف هي علامة كبيرة على أن ما لديك هو نزلة برد".





وفي حين أن Covid-19 له أعراض أكثر تحديدًا ، فإن الأنفلونزا عادة ما تؤثر على الجسم كله، ففي حديثه إلى صحيفة "ذا مترو" البريطانية ، أضاف الدكتور "رافي تومار"، طبيب عام في عيادة بورتلاند الطبية في كرويدون: "التحدي مع التهابات الجهاز التنفسي العلوي هو أنه يمكن أن تظهر جميعها بأعراض مثل السعال والتهاب الحلق والأوجاع والألم".





ومع ذلك ، يمكن أن تساعد الأعراض السائدة في التفريق بين كل منهما، فمع نزلات البرد ، يتأثر القليل من الجسم بأعراض تركز على الفم والأنف مع الإنفلونزا تتوقع أن يتأثر الجسم ككل بشكل أساسي، مع كورونا يمكن أن تشير الحمى المستمرة والسعال الجاف وخصائص معينة مثل فقدان الذوق أو الرائحة إلى إصابتك بـ كوفيد- 19.





فيما أوضحت NHS إن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي:





- ارتفاع في درجة الحرارة - وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك)

- سعال جديد ومستمر - وهذا يعني السعال الشديد لأكثر من ساعة ، أو 3 نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة (إذا كنت تعاني عادة من السعال ، فقد يكون أسوأ من المعتاد)

- فقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء ، أو رائحة أو طعم مختلف عن المعتاد.





أما عن أعراض الإنفلونزا يمكن أن تشمل:





حمى مفاجئة - درجة حرارة 38 درجة مئوية أو أعلى

جسد مؤلم

الشعور بالتعب أو الإرهاق

سعال جاف

التهاب الحلق

صداع

صعوبة النوم

فقدان الشهية

الإسهال أو آلام في البطن

الشعور بالمرض والمرض





وبالنسبة لأعراض البرد تظهر تدريجيًا ويمكن أن تشمل:





انسداد أو سيلان الأنف

التهاب الحلق

الصداع

آلام العضلات

السعال

العطس

ارتفاع في درجة الحرارة

ضغط في أذنيك ووجهك