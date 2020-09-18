الأولى بعد رحيل كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك أمام أسوان والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعه الثامنة مساء اليوم وتذاع عبر قناة " اون تايم سبورت " .

وستكون المباراة هي الاولي لفريق الزمالك عقب الرحيل المفاجىء لـ باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق وتم استاد المهمة عقب ذلك لـ طارق يحيي لقيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد.

وأعلن الجهاز الفني لنادى أسوان، تحت قيادة المدير الفني الكابتن أحمد عبد المنعم كشرى، قائمة الفريق لمواجهة نادي الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.



