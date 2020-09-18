ارتفاع في أسعار فئات السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2021 الجديدة





مواصفات هيونداي أكسنت RB لعام 2021





تتميز السيارة في نسختها القياسية بمحرك سعة 1,6 لتر، يولد قوة 125 حصانًا، وبعزم دوران 156 نيوتن/متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.





أحدث أسعار هيونداي أكسنت بعد الزيادة السعرية الجديدة

- بلغت الفئة الأولى من السيارة GL سعر 205,900 ألف جنيه بزيادة وقدرها 1000 جنيه مصري.





- بلغت الفئة الثانية SR سعر 215,900 ألف جنيه، بزيادة سعرية وقدرها 1000 جنيه.





- أما الفئة الثالثة DAB – ABS فبلغ سعرها 220,900 ألف جنيه، بزيادة وقدرها 1000 جنيه.





- فيما بلغت الفئة الرابعةمن السيارة Highline سعر 240,900 ألف جنيه.

شهدت السيارة الكورية «هيونداي أكسنت RB» زيادة سعرية جديدة في أسعار موديلاتها لعام 2021، ووصلت الزيادة إلى 1000 جنيه مصري.