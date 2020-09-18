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رياضة

أول لقب.. فرحة واحتفالات صاخبة لـ لاعبات يد الشمس عقب التتويج بالدوري.. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:55 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
التقطت عدسه "صدى البلد" مشاهد من احتفال فريق يد نادي الشمس بالتتويج ببطولة الدوري عمومي "سيدات" موسم 2019-2020، عقب فوزه على ضيفه الأهلي بنتيجة 25-22 في مباراة الجولة الختامية للمسابقة.

وقرر مجلس ادارة الشمس صرف مكافأت للاعبات الفريق عقب تحقيق أول لقب دوري في تاريخ النادي. 

وأقيمت المباراة، اليوم على صالة نادي الشمس، وشهدت المباراة تقدم الشمس في الشوط الأول بنتيجة 14-13، ثم واصل أداءه المميز في الشوط الثاني، واستطاع حسم المباراة بنتيجة 25-22 وانتزاع لقب الدوري.

وبهذا الفوز، تُوِج الشمس بلقب الدوري بعد ارتفاع رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة، يليه الأهلي برصيد 36 نقطة، ثم سبورتنج في المركز الثالث.
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