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أخبار العالم

وكالة روسية: فرنسا تشكل تحالفا يضم مصر للوقوف أمام انتهاكات تركيا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون
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القسم الخارجي
ذكرت وكالة "رياليست.رو" الروسية، اليوم الجمعة، أن مصر وفرنسا، اتفقتا على إجراء عدة لقاءات على المستوى العسكري والمخابراتي لتنسيق الجهود للوقوف أمام تمدد تركيا.

وقالت الوكالة في تقريرها، إنه سيتم خلال اللقاءات مناقشة إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين مصر وفرنسا واليونان وقبرص قبل نهاية العام الجاري، موضحة أن الدول الأربعة تدرك جيدًا أهمية "الاحتياجات العسكرية" لمواجهة التهديد التركي. 

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق بين مصر وفرنسا جرى خلال اتصال هاتفي دار في 11 سبتمبر الجاري بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحة أن ماكرون عمد إلى التواصل مع أثينا ونيقوسيا وروما من أجل مناقشة سبل كبح جماح طموحات أنقرة في المنطقة.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترات متنامية غير مسبوقة، بسبب الخلاف الدائر بين تركيا من جهة، واليونان وقبرص من جهة، حول حقوقهم المائية في منطقة شرق المتوسط، في ظل استخدام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لغة التهديد والوعيد وهو ما ترفضه دول المنطقة ومن بينها فرنسا.

وانتقد عدد كبير من الدول استفزازات أنقرة، فيما لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضدها في حال استمرارها في تحركاتها بشرق المتوسط.
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