عرض عظام ديناصور للبيع بـ126 مليون جنيه

" تيرانوصوروس ريكس" واحد من أكثر الهياكل العظمية اكتمالا في العالم، أصبح معروضا للبيع، بمبلغ يتراوح بين 6 و 8 ملايين دولار أي ما يعادل حوالي 126 مليون جنيه مصري.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، سمي الهيكل المكتشف كاملا على اسم عالم الحفريات الذي اكتشفه لأول مرة، ويرجع تاريخ هذا الديناصور إلى اعتباره من أول الحيوانات التي سارت على الأرض منذ 67 مليون سنة، و الآن سيتم عرض هيكله العظمي في دار كريستيز للمزادات في نيويورك، في 6 أكتوبر.





خضع هيكل الديناصور الكامل للدراسة على مدار الـ 20 عاما الماضية، في معهد بلاك هيلز في ساوث داكوتا، وأنتج علماء الحفريات عشرات الأوراق والدراسات نتيجة دراسته، أما حجمه فيصل ارتفاعه إلى 13 قدما وطوله 40 قدما وتشمل ذيله، ويتكون من 188 عظمة مما يجعله أحد أكبر الهياكل العظمية وأكثرها اكتمالا في العالم.