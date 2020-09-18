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منوعات

عرض عظام ديناصور للبيع بـ126 مليون جنيه

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:44 ص
هيكل الديناصور المعروض
هيكل الديناصور المعروض للبيع
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أماني إبراهيم
"تيرانوصوروس ريكس" واحد من أكثر الهياكل العظمية اكتمالا في العالم، أصبح معروضا للبيع، بمبلغ يتراوح بين 6 و 8 ملايين دولار أي ما يعادل حوالي 126 مليون جنيه مصري.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، سمي الهيكل المكتشف كاملا على اسم عالم الحفريات الذي اكتشفه لأول مرة، ويرجع تاريخ هذا الديناصور إلى اعتباره من أول الحيوانات التي سارت على الأرض منذ 67 مليون سنة، والآن سيتم عرض هيكله العظمي في دار كريستيز للمزادات في نيويورك، في 6 أكتوبر.

خضع هيكل الديناصور الكامل للدراسة على مدار الـ 20 عاما الماضية، في معهد بلاك هيلز في ساوث داكوتا، وأنتج علماء الحفريات عشرات الأوراق والدراسات نتيجة دراسته، أما حجمه فيصل ارتفاعه إلى 13 قدما وطوله 40 قدما وتشمل ذيله، ويتكون من 188 عظمة مما يجعله أحد أكبر الهياكل العظمية وأكثرها اكتمالا في العالم.

وتم العثور على أول عظامها في (هيل كريك فورماشن) الممتد على أجزاء من مونتانا وشمال وجنوب داكوتا ووايومنج في عام 1987 بواسطة ستان ساكريسون ، عالم الحفريات الهاوي، وفي البداية، تم التعرف بشكل خاطئ على عظام ترايسيراتوبس، إلا أنها ظلت في نفس الوضع والحالة حتى عام 1992 عندما أدرك علماء الحفريات أصل العظام الحقيقي.

واستغرق استخراجه حينها أكثر من 30 ألف ساعة من العمل اليدوي للتنقيب عن الهيكل العظمي وترميمه، ووجد الباحثون منذ ذلك الحين أن الديناصور نجا من كسر في رقبته خلال حياته، وبعد ذلك اندمجت فقرتان معا، وهناك أيضًا علامات على جروح ثقب في جمجمته.

وقدر العلماء وزنه عندما كان حيا بحوالي 7 إلى 8 أطنان أي ما يعادل ضعف وزن الفيل الأفريقي الحالي، أما أطول أسنانه 11 بوصة، وقال جيمس هيسلوب، رئيس الأدوات العلمية والكرات الأرضية والتاريخ الطبيعي في كريستيز: "يشرفنا أن نعرضه للمزاد وأن يتم تكليفنا بالإشراف على مثل هذا التاريخ الأيقوني والمهم".
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