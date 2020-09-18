الإسكان: جار الانتهاء من التشطيبات النهائية لكوبري رقم 2..واستكمال أعمال تطوير طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر

صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه جارٍ الانتهاء من التشطيبات النهائية لكوبري رقم ( ٢ ) واستكمال أعمال تطوير طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار خلق شرايين تنمية جديدة، تتمثل في تنفيذ خُطة محاور الطرق والكباري الجديدة بمدينة ٦ أكتوبر.





وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه جارٍ تنفيذ طريق خدمة على جانبي طريق الواحات بطول 30 كم وعرض 15 مترا، وكذا تنفيذ كباري الدوران على الطريق، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمنطقة تقاطع كوبري رقم ( ٢ ) لإلغاء التقاطعات بصينية الواحات، حيث يتكون تقاطع كوبري رقم( ٢ ) من كوبريين متعامدين على مستويين، الكوبري الأول على طريق دهشور الجنوبي لربط دائري أكتوبر الأوسطي مع محور روض الفرج، ويخدم حركة السيارات الخاصة بمنطقة الجمارك المتواجدة بالمنطقة الصناعية.





وأضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ تنفيذ كوبري آخر علوي على طريق الواحات لجعل طريق الواحات طريقا حرا بين الاتجاه (الفيوم/الواحات)، وذلك لتسهيل الحركة المرورية، وتنفيذ ميدان سطحي على صينية الواحات ليتم من خلالها عمل دوران للخلف وحل مشكلة التقاطعات بين طريق دهشور و طريق الواحات القائم سطحيًا، كما أنه جارٍ استكمال تنفيذ أعمال الإنارة وأعمال الرصف وكبارى للمشاة.





وذكر المهندس شريف الشربيني، أنه تم التنبيه على مسئولي الشركات المنفذة بالالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها لإنهاء تنفيذ المشروعات، وتكثيف العمالة، وتقسيم العمل على ورديات، وسرعة تنظيف المواقع التي شارف العمل بها على الانتهاء، وإلغاء التحويلات المرورية لتسهيل حركة المرور بمناطق تنفيذ محاور الطرق والكباري.



