٣٠ أكتوبر.. لجنة الحكام تجهز القائمة الدولية لاعتمادها من الفيفا

تتأهب لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد لوضع اللمسات النهائية بشأن عناصر القائمة الدولية للحكام تمهيدا لارسالها الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا واعتمادها بشكل رسمي.





كان الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حدد يوم 30 أكتوبر المقبل اخر موعد لارسال كل اتحاد أهلي القائمة الدولية النهائية للحكام للموسم الجديد 2020/ 2021.





وتعتمد لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد على معايير المشاركة للحكم فى القائمة الدولية إضافة إلى اعتبارات فنية أخرى يأتي فى مقدمتها الأخطاء التحكيمية الصادرة عنه خلال إدارته مباريات الدورى الممتاز.





وتصدر ابراهيم نورالدين الحكم الدولى ترتيب قاءمة الحكام الدولية الأخيرة وساد حينها جدلا كبيرا نظرا لتراجع الدولى جهاد جريشة فى الترتيب ومطالبته بتعديله مجددا.



