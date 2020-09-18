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رياضة

نجم الإسماعيلي: فى وجود الاحتراف من الضرورى إنشاء شركات استثمارية ورابطة أندية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:32 م
أسامة خليل نجم الإسماعيلي
أسامة خليل نجم الإسماعيلي
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يسري غازي
كشف أسامة خليل نجم النادي الاسماعيلي السابق عن رؤيته بشإن امكانية تحول الأندية إلى شركات استثمارية وعدم الاعتماد على إعانات الدولة بعد مشروع الأهلي ٢٠٥٠. 

قال أسامة خليل فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: طالما هناك فكرة احتراف فمن الضرورى أن يتبعها إنشاء شركات استثمارية لكرة القدم على يتم بعدها تكوين رابطة اندية المحترفين ويتبعها نقابه للاعبين.

أضاف : اتحاد الكره دوره فى تلك المرحلة تنظيم المسابقات المحلية  أما بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة دورها المنوط به يتمثل فى مراقبة ميزانيات الانديه التي من حقها تسويق مبارياتها.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي ناقش رؤية مقدمة من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تحت عنوان نحو مستقبل الأهلي 2050 لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

ومن المقرر تنفيذ الرؤية على مرحلتين وتتضمن الأولى منها ما يلي:

1- تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة مصرية  تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وتسويق ما يرتبط بها من: «حقوق البث - حقوق الرعاية - السلع والمنتجات المرخصة - منتجات برامج التسويق التعاوني - الإعلانات والتصديق على المنتجات - انتقالات وإعارات اللاعبين - مبيعات الإعلام الجديد - البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية - الأكاديميات - المعسكرات - المباريات... إلخ)، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

2- تأسيس شركة استاد النادي الأهلي شركة مساهمة مصرية إنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي، ووفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

3- تأسيس شركة الأهلي للسياحة والخدمات شركة مساهمة مصرية تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة... إلخ، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.
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