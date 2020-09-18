نجم الإسماعيلي: فى وجود الاحتراف من الضرورى إنشاء شركات استثمارية ورابطة أندية

كشف أسامة خليل نجم النادي الاسماعيلي السابق عن رؤيته بشإن امكانية تحول الأندية إلى شركات استثمارية وعدم الاعتماد على إعانات الدولة بعد مشروع الأهلي ٢٠٥٠.
قال أسامة خليل فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: طالما هناك فكرة احتراف فمن الضرورى أن يتبعها إنشاء شركات استثمارية لكرة القدم على يتم بعدها تكوين رابطة اندية المحترفين ويتبعها نقابه للاعبين.
أضاف : اتحاد الكره دوره فى تلك المرحلة تنظيم المسابقات المحلية أما بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة دورها المنوط به يتمثل فى مراقبة ميزانيات الانديه التي من حقها تسويق مبارياتها.
يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي ناقش رؤية مقدمة من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تحت عنوان نحو مستقبل الأهلي 2050 لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.
ومن المقرر تنفيذ الرؤية على مرحلتين وتتضمن الأولى منها ما يلي:
1- تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة مصرية تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وتسويق ما يرتبط بها من: «حقوق البث - حقوق الرعاية - السلع والمنتجات المرخصة - منتجات برامج التسويق التعاوني - الإعلانات والتصديق على المنتجات - انتقالات وإعارات اللاعبين - مبيعات الإعلام الجديد - البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية - الأكاديميات - المعسكرات - المباريات... إلخ)، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.
2- تأسيس شركة استاد النادي الأهلي شركة مساهمة مصرية إنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي، ووفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.
3- تأسيس شركة الأهلي للسياحة والخدمات شركة مساهمة مصرية تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة... إلخ، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.