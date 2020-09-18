طلاب الثانوية العامة 2020.. كل ما تريد معرفته عن أقسام كلية الهندسة بعين شمس

سعي الكثير من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بكليات الهندسةحيث تعد من كليات القمة ، فاستقبلت كلية الهندسة بجامعة عين شمس التوافد الكثيف من الطلاب عليها بالتنسيق المرحلتين الاولي والثانية و تشمل جامعة عين شمس 13 قسمًا من أقسام كلية الهندسة،ويستعرض "صدى البلد" أقسام الكلية والبرامج الدراسية الموجودة بها كالاتي :-.





1-قسم الفيزيا والرياضيات الهندسية

والذي تم ضم مواد العلوم الأساسية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والهندسة الوصفية في قسم واحد أطلق عليه اسم قسم العلوم الرياضية والطبيعية . وتعتبر مقررات العلوم الأساسية مثل الرياضيات والفيزياء الأساس الذي تبني عليه العلوم الهندسية المتقدمة .

ويتولي القسم تدريس المقررات الأساس

(الرياضة والميكانيكا والفيزياء والكيمياء لطلبة الفرقة الإعدادية بالإضافة إلي الفرق الأخري)

















2-قسم الهندسة الانشائية

يتولي القسم تدريس مقررات تحليل المنشآت ،تصميم المنشآت الخرسانية ،تصميم المنشآت المعدنية، خواص وإختبار ومقاومة المواد وضبط الجودة ،هندسة جيوتقنية وأساسات ،هندسة التشييد وإدارة المشروعات .

3-قسم الرى والهيدروليكا

يتولي القسم تدريس مقررات هندسة الري والصرف ،ميكانيكا المواقع ،الهيدروليكا ،تصميم المنشآت المائية ، الملاحة الداخلية وهندسة المواني ، الهيدرولوجيا الهندسية ، هندسة الموارد المائية وإدارة المياه ، هندسة الأنفاق والسدود

4-قسم الاشغال العامة

يتولي القسم تدريس مقررات المساحة، الفوتوجرامتري والإستشعار عن بعد ،هندسة المرور ، الهندسة الصحية ، الهندسة البيئية ، تخطيط النقل، هندسة الطرق والمطارات ،هندسة السكك الحديدية.

5-قسم الهندسة المعمارية

يهدف القسم إلى تخريج المعماري المؤهل من الناحيتين النظرية والعملية بما يمكنه من القيام بدوره الإبداعي في تشكيل البيئة المبنية في إطار المجتمع الذي يخدمه إنسانيا وبيئيا، وبما يمكنه أيضا من التعامل مع الأساليب الحديثة في مجال المهنة وما يرتبط بها من أعمال تكميلية. حيث يكون المهندس المتخرج علي وعي كامل بكافة القواعد المعرفية المتخصصة، مكتسبا للعديد من المهارات والقدرات العملية الأساسية التي تؤهله لسوق العمل، قادرا على التفكير التحليلي الخلاق، مدركا لأهمية النقد المعماري وكيفية حل المشاكل .

وتعليم الطالب أسس وكيفية تصميم الفراغ المعمارى الوظيفى والجمالى بالإضافة إلى كيفية تنفيذه وبناءة اساس الدراسة بالقسم.

وعليه فإن مجالات الدراسة بالقسم تتمحور حول تدريس أسس التصميم المعماري وكيفية إعداد مستندات التنفيذ ما يتطلبه هذا من وعي كامل وإلمام بالعديد من المجالات الأساسية والتكميلية الأخرى من: نظريات وتاريخ العمارة، وانشاء المباني وتكنولوجيا البناء، والعلوم البيئية من صوتيات وضوء وحرارة، وكذلك مجال تنسيق الموقع وتاريخ التخطيط، إلى جانب مقرارات الكميات والمواصفات وبرامج الحاسب الآلي , بالإضافة لما سبق يمكن للطالب الإختيار من نظام المواد الإختيارية بما يتوافق مع ميوله ورغباته.

ويشمل المنهج التعليمي على تدريب عملى وزيارات ميدانية في العديد من المجالات السابقة وذلك للربط بين التدريس الأكاديمي والواقع العملي. كما أن المشاريع التصميمة في القسم سواء مشروع التخرج أو مشاريع سنوات النقل تكون مرتبطة دائما بالواقع والبيئة المحلية.

يركز القسم ايضا على مهمة "إعادة ممارسة العمل المعمارى بالشكل الذى يتوافق مع الإنسان والبيئة" حيث تُأكِّد منهجية التعليم والتعلم بالقسم على أهمية التكامل بين العلوم الإنسانية ومختلف المواد الإنشائية والهندسية المتخصصة. وعليه فقد بُنيت منظومة التعليم والتعلم بالقسم على التكامل بين المواد الدراسية المختلفة من خلال التوزيع المتدرج لكل منها على مدار سنوات الدراسة، مع التاكيد على التكامل الأفقي بين مقررات السنة الواحدة والتواصل الرأسى للمجال الواحد على مدار سنوات الدراسة. وتحرص منظومة التعلم بالقسم على التركيز فى السنوات الأولى على المهارات التى تؤسس الطالب للدراسة فى باقى السنوات بما يخدم الهدف العام للقسم وأيضا الهدف الخاص بكل سنة دراسية على حدا بحيث تتكامل تلك الأهداف فى مخرج تعليمى متكامل يساهم فى تطوير شخصية الخريج في قسم الهندسة المعمارية بجامعة عين شمس.

6- قسم التصميم والتخطيط العمرانى

يتولي القسم تدريس مقررات التصميم الحضري ، تخطيط المدن ، التخطيط العمراني ، تنسيق المواقع ،الدراسات البيئية ، الاجتماع والجعرافيا الحضرية ، الأقتصاد الحضري

ويهدف قسم التخطيط والتصميم العمراني إلى تحفيز الطلبة ليكون لديهم نفس الحماس الذي نشعر به تجاه تلبية إحتياجات التصميم العمراني للمجتمعات المستدامة وكذلك إحتياجات سوق العمل.

حيث يعالج القسم المناهج الأساسية التالية : التخطيط العمراني ، التصميم العمراني، تخطيط المدن ، تنسيق المواقع ، تصميم الهندسة المعمارية، والدراسات البيئية والحضرية والدراسات الحضرية والإقتصاد الإجتماعي.

7-قسم هندسة القوى والآلآت الكهربية

يتولي القسم تدريس مقررات أساسيات الهندسة الكهربية ، الآلآت الكهربية ، نظم القوي الكهربية إلكترونيات ، هندسة الجهد العالي ،إلكترونيات القوي ،هندسة القطع والوقاية ،القياسات والإختبارات الكهربية ،التحكم في نظم القوي الكهربية.

8-قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية





يهدف القسم إلى إعطاء الطلاب لدينا القدرة على خلط الدوائر الإلكترونية والنظم. انه أو انها سوف تكسب أيضا المعرفة في الإشارات ونظم الاتصالات والشبكات، والأجهزة الضوئية والموجات الدقيقة والدوائر.

9-قسم هندسة الحاسبات والنظم

يتولي القسم تدريس مقررات تنظيم الحاسبات ، هندسة البرمجيات ، شبكات الحاسبات ، الحوسبة السحابية ، معالجة الصور ، نظم قواعد البيانات ، النظم المدمجة ، قياسات صناعية واختبارات ، هندسة النظم ، تحكم آلي ،الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته

10-قسم هندسة الميكاترونكس

هو مجال متعدد التخصصات الميكانيكية، الالكترونيات وعلوم الكمبيوتر، وهندسة التحكم. والهدف من هذا البرنامج هو تخريج مهندسين الميكاترونكس، والقادرين على اختراق الأسواق المصرية والإقليمية والدولية مع المعارف و المهارات، والمهنية، والأخلاق. قسم هندسة الميكاترونكس لها اتصال كبير و تفاعل مع الصناعات المحلية والإقليمية والعالمية.

11-قسم التصميم وهندسة الانتاج

يتولي القسم تدريس مقررات تكنولوجيا الصب واللحام ، الهندسة الصناعية ، هندسة المواد ، القياسات الميكانيكية ، ميكانيكا الآلآت والتحكم الآلي ، التصميم والرسم الهندسي ، تشغيل المعادن ، ميكاترونيات .

12-قسم هندسة القوى الميكانيكية

يتولى القسم تدريس مقررات الديناميكا الحرارية وديناميكا الغازات ، انتقال الحرارة والمادة ، ديناميكا المواقع ، الاحتراق ، منشآت الطاقة ، محركات الاحتراق الداخلى ، التبريد والتكييف ، التحكم الآلى والقياسات

13-قسم هندسة السيارات

يتولي القسم تدريس مقررات محركات السيارات ، تصميم السيارات ، نظم وبرامج الصيانة ، إصلاح المركبات ، أنظمة التحكم في السيارات ، النظم الإلكترونية في السيارات ، تكنولوجيا السيارات