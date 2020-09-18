لآخر نفس.. الحكاية الكاملة لـ قصة حب أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

حل أحمد العوضي، ضيفًا في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة " سي بي سي "، وتحدث أثناء اللقاء عن تفاصيل علاقته بـ ياسمين عبد العزيز، نستعرض لكم القصة الكاملة من خلال التقرير التالي:

تصريحات أحمد العوضي في "معكم منى الشاذلي"

تحدث الفنان أحمد العوضي، تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلا:" في البداية ترشحت لمسلسل لآخر نفس مع ياسمين عبد العزيز وكان نفسي اشتغل معاها و في أول مرة قابلتها حطت يدها على كتفي، وقالتي كلمة ورديت عليها ودبحت لها القطة".





وتابع:" في يوم روحت البروفا ودخلت لقيت المخرج قاعد ودخلت ياسمين عبد العزيز وسلمت عليها وقالت له معيش نسخة من السيناريو، وفضلت أتكلم معاها كتير ولاقيتها ضحكت يعني قلبها مال وبدأت العلاقة بيننا ".





وأضاف: "علاقة ارتباطي بـ ياسمين طبيعية وبدات بتعارف ثم إعجاب وقرار ارتباط وزواج "، مضيفا:" علاقتي بـ ياسمين عبد العزيز زي أي اتنين، ولم نعلن في البداية على الارتباط لأنني لم أضمن استمرار العلاقة .. زعلنا واتخانقنا وسبنا بعض ورجعنا تاني لبعض ومحدش يعرف أي حاجة ، واحنا متجوزين من قبل الإعلان عن الزواج، وكنا متزوجين حتى قبل انتشار صور عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز".





وكشف أحمد العوضي، عن فارق العمر بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز،: "ياسمين عبد العزيز أكبر مني بـ 6 سنوات، وهناك شائعات وأخبار كاذبة بأن ياسمين أكبر مني بـ 12 سنة".





وتابع أحمد العوضي: "أنا مكمل مع ياسمين عبد العزيز لأننا بنحب بعضنا البعض، ولم نرغب في الإعلان عن الارتباط في البداية خوفا من عدم استمرار العلاقة .. ياسمين كانت تزور والدي في المنزل وكان فيه أباجورة وقلت لها الأباجورة دي اسمها «دولت»وكنت بهزر وقامت كسرتها".





وتابع: "كنت باكل حمام بالعظم بتاعه وياسمين شافت المنظر ده واستغربت ودخلنا في خناقة بسبب الحمام "، مضيفا:" أنا بحب أكل الكبدة نية ياسمين شافتني باكل الكبدة نية وقالت لي «جيلي ده ولا ايه» وقلت لها دي كبدة نية، وقالت لي « انت بتاكل دم.. انت هتطلقني»".





وفاجأت ياسمين عبد العزيز، زوجها أحمد العوضي على الهواء بسؤال، وقرأ السؤال، وجاء كالتالي: «قول بصراحة إيه أكتر حاجة بتحبها فيا واكتر حاجة مش بتحبها فيا واكتر حاجة بتضايقك مني؟".



