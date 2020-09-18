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حوادث

مصرع طفلة غرقًا ببئر الصرف الصحي بسوهاج

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:14 م
مصرع طفلة غرقًا ببئر
مصرع طفلة غرقًا ببئر الصرف
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أنغام الجنايني
لقيت طفلة مصرعها أثر سقوطها في بئر صرف صحي، بناحية البلابيش المستجدة بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارا من مركز شرطة دارالسلام، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول "رباب. هـ. م"، 4 سنوات، وتقيم بناحية البلابيش المستجدة، بدائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء غرق.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدتها، "زهراء. ع. ا"، 21 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت إنه أثناء لهو نجلتها أمام المنزل سقطت داخل بئر صرف صحي خاص بمنزلهما، ما أدى إلى غرقها ووفاتها في الحال، وتم نفي الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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