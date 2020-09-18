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اقتصاد

17 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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محمد يحيى
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 17.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2105 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية.

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و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1919 مليون ورقة منفذة
على 205 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 39.94 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت
قيمة التداول للسندات نحو 60.06 % خلال الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 منفردا وارتفاع مؤشر ايجي إكس 70 للأسهم المتوسطة وإيجي إكس 100 الأوسع انتشارا.

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11050 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.18% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة  23.4% مغلقا الفترة عند 1935 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو  0.95% مسجلا مستوى 1,631.54 نقطة.
    
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة ٣٠٠ مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى ٦١٧.١ مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى ٦١٦.٨ مليار جنيه.

و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 0.06 %مغلقا عند 12790 نقطة. 

بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 3.22 %مغلقا الفترة عند 2824 نقطة.
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