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أخبار البلد

هاشتاج "السلام للسيسى كمل الشعب معاك" يتصدر تويتر.. ومغردون: إحنا معاك ياريس

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج السلام للسيسى كمل الشعب معاك ، وجاء ذلك تعبيرا عن تأييد الرئيس فى قراراته ودعمه.

وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالي:

ابايعك ملكا علي مصر كمل يا زعيمنا الي النهاية ثقتنا فيك لن يهزها او يعكرها اشاعات اهل الشر وتحيا مصر تحيا مصر #السلام_للسيسي_كمل_الشعب_معاك



والبلد شافت ايام سوده ربنه حمها وبعتلها السيسي عشان يطورها ويخليها احسن من الاول وانتو اتشتتو في الارض وفي السجون.


كمل يا ريس وإحنا معاك

ربنا ينصرك ويحفظك يا ريس تحيا مصر

البطل اللى جابه القدر 
اللهم احفظ مصر وأيدها
وانصر ريسنا يارب العالمين

أنا معاك ياريس وواثق كل الثقة فيك وواثق إنك حتوصلنا لشط الأمان حتخلي مصر على الطريق الصحيح بين الدول المتقدمة معاك يا فخامة الرئيس


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