إل جي تطلق هاتف LG Q31 بسعر مخفض.. صور

أطلقت شركة إل جي LG ، أحدث هواتفها الذكية ضمن فئة الهواتف المنخفضة التكلفة ويسمى LG Q31، والذي يتم تشغيله بواسطة معالج من نوع Helio P22 ونظام تشغيل أندرويد 10، بسعر أقل من 200 دولار.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف إل جي الجديد LG Q31 ، بشاشة من نوع FullVision، بقياس 5.7 بوصة، وجودة عرض HD+، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.2.









ويحتوي هاتف LG Q31، على كاميرا خلفية مزدوجة في إعداد مستطيل، العدسة الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وفتحة عدسات f/1.8، وعدسة ثانوية بدقة 5 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2.





ويعد هاتف LG Q31، هاتفا ذكيا صغير الحجم وخفيف الوزن، حيث يبلغ وزنخ 145 جرام، ويبلغ قياسه 147.9 × 71 × 8.7 مللميتر، ويمتاز هاتف إل جي ببطارية بقوة 3000 مللي أمبير في الساعة، ويمكن شحنها من خلال منفذ USB صغير.





ويعمل هاتف LG Q31، بمعالج من نوع MediaTek Helio P22، بتكنولوجيا 12 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 3 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويمكن توسعتها عن طريقة بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 1 تيرابايت.



