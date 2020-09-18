أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم.. عيار 21 بــ 853 جنيها

يستعرض موقع صدى البلد الإخبارى اليوم، أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020.





حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 853 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الأوقية بقيمة 15 دولار تقريبا.





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وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالى:





عيار 18: 731 جنيها.





عيار 21: 853 جنيها.

عيار 24: 974 جنيها.

الجنيه الذهب: 6824 جنيها.

السعر العالمي: 1953 دولارا.



