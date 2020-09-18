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أخبار البلد

فاكسيرا: 100 متطوع لتجربة لقاح فيروس كورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:58 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت مصادر طبية، بالشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أن عدد المتطوعين لتجربة لقاح فيروس كورونا المستجد وصل حتى الآن إلى 100 متطوع تقريبا.

وأكدت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أنه سيتم الانتهاء من التجارب السريرية فى المرحلة الثالثة على لقاحات كورونا فى شهر سبتمبر 2021.

و أوضحت أن هناك 3 مجموعات تخضع للتجريب، الأولى تحصل على لقاح أ، والثانية تحصل على لقاح ب، والثالثة تحصل على ما يسمى بالبلاسيو، وهو مركب ثالث ليس له أى أضرار.

وفتحت فاكسيرا،  موقع الحجز لاستقبال المتطوعين للمشاركة في التجربة السريرية للقاح، والذي يحتوي على الشروط الواجب توافرها للمتطوع للمشاركة في التجربة، من خلال 3 مراكز تشمل "الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ومستشفى صدر العباسية ومعهد الكبد"
 وتبدأ رحلة المتطوع لتجربة لقاح فيروس كورونا، بتسجيل البيانات الشخصية والصحية بطريقة مميكنة، 

و يتسلم المطوع الملف الخاص بالمتطوعين والذي يحتوي على كل البيانات الطبية، وكذلك نموذج للموافقة على مشاركته المستنيرة.

و  يدخل المتطوع غرفة الاستشارات والتي سيتم فيها توضيح كافة المعلومات المتعلقة بالدراسة السريرية ومتطلباتها ويقوم بالتوقيع على نموذج (للموافقة المستنيرة) حال موافقته على المشاركة، وذلك بعد جلسة مع متخصص مدرب لاطلاعه على كافة المعلومات.

وينتقل بعد ذلك الي عيادة الفحص والتى يتم بها فحص المتطوع وتسجيل جميع الوظائف الحيوية والتي يتم التأكد داخلها من موائمته الصحية والشخصية لجميع متطلبات المشاركة.

ويتم سحب عينات الدم لدراسة حالته المناعية الحالية قبل إجراء الدراسة والتي يتم مقارنتها بحالته بعد إجراء الدراسة ويتم أخذ مسحة pcr للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

وبعدها  يتم إعطاؤه الجرعة الأولى من اللقاح بمرافقة متخصص، ثم ينتقل إلى غرفة الملاحظة حيث يتم ملاحظة المتطوع لمدة 30 دقيقة قبل مغادرته بعد الاطمئنان عليه وإبلاغه بمواعيد المتابعة.

 و تتم متابعة المتطوع من خلال كارت متابعة يحتوى على مواعيد الزيارات للمركز ورقم الهاتف الذى سيتواصل معه المتطوع.


وتشارك  مصر  مع دول العالم للوصول للقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، مشيرةً الي أن مشاركة مصر في هذه التجربة تأتي من منطلق ريادتها العلمية والبحثية في المنطقة وبالمشاركة مع العديد من دول العالم في مختلف القارات والتي ستساهم جهودهم في إيجاد لقاح فعال يقي البشرية من اخطار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن تلك التجارب أطلق عليها "لأجل الإنسانية" وتتم في ٤ دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر)، مشيرة إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراءها على 35 ألف مبحوث حتى الآن، لافتًة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون في تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينهم  21 يومًا، حيث سيتم متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل.

و بدأ إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية، في اطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.
 
و مشاركة مصر تأتي كخطوة إيجابية وفعالة لنجاح الدراسة في المنطقة لدور مصر الرائد في مجال البحث الإكلينيكي والدراسات السريرية، حيث نجحت شركة G42 بتدشين الدراسة في ثلاثة دول عربية (الإمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين والممكلة الأردنية الهاشمية) وإلحاق اكثر من ٣٥٠٠٠ متطوع حتى اليوم طبقًا للممارسات الجيدة للدراسات السريرية المطبقة عالميًا.
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