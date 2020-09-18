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أخبار العالم

رفض وتنديد.. تيك توك يعلق على القرار الأمريكي بحظره

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:06 م
تطبيق Tik Tok
تطبيق Tik Tok
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أحمد محرم
نددت شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك بقرار الحكومة الأمريكية حظر تنزيل تطبيقي تيك توك ووي تشات في الولايات المتحدة اعتبارًا من الأحد المقبل، معربة عن رفضها الاتهامات الموجهة إليها بتهديد الأمن القومي الأمريكي.


وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حظر التعاملات مع تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارًا من الأحد المقبل.

ووفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، يأتي هذا القرار في الوقت الذي من المتوقع أن يعلن فيه الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق من اليوم الجمعة، ما إذا كانت الحكومة وافقت أم لا على صفقة شركة أوراكل الأمريكية بالاستحواذ على تطبيق تيك توك في البلاد. 

وقالت الشبكة إنه من غير الواضح ما إذا كان إعلان وزارة التجارة يعني أنه لا توجد إمكانية لإبرام صفقة قبل الموعد النهائي يوم الأحد.

وأشارت إلى أنها قد تكون خطوة عدوانية من إدارة ترامب للضغط من أجل نيتها في أن تكون TikTok مملوكة بالكامل لشركة أمريكية.

كانت شركة أوراكل الأمريكية نجحت في وقت سابق بإتمام صفقة الاستحواذ على تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، بعد أن رفضت الشركة المالكة للتطبيق عرض شركة مايكروسوفت. 

وتهدد إدارة ترامب بحظر التطبيق في الولايات المتحدة منتصف سبتمبر، حيث طالبت من بيت دانس بيع التطبيق، وسط دعوات بتهديده للأمن القومي الأمريكي. 
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