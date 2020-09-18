مصرع طفل وإصابة شخص فى نقلاب تروسيكل بقنا

لقى طفل مصرعه وأصيب آخر، فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق قنا الزراعى الشرقى، أمام قرية الاشراف الشرقية.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بانقلاب تروسيكل، أمام قرية الاشراف الشرقية.





نتج عن الحادث مصرع رجب خالد عبدالعاطى ١٢ عاما، جثة، و إصابة أحمد فاصل ابراهيم ١٩ عاما، كسر فى الفخذ اليمنى.





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف، لنقل الجثة إلى المشرحة و المصاب إلى مستشفى قنا العام.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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