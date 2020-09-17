نائب محافظ قنا يتفقد أعمال تطوير الوحدة الصحية بدندرة

أجرى حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال التطوير التى يجرى تنفيذها بمبنى الوحدة الصحية بقرية دندرة.





رافقه خلالها الدكتور راجى تواضروس، مدير مديرية الصحة بقنا و ياسر عبد الموجود، رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.





أوضح نائب المحافظ، أن أعمال التطوير تتم من خلال مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع أهالى القرية وبالتنسيق مع مديرية الصحة بتكلفة مالية تصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه، حيث سيتم رفع كفاءة غرف الكشف والصيدلية واستراحة الطبيب والممرضات.





و أشاد عمر، بدور المشاركة المجتمعية لدعم جهود الحكومة فى تطوير المؤسسات الخدمية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.





جدير بالذكر أن مبنى الوحدة الصحية تم انشاؤه عام 1936م وما زال قائم حتى الآن لذلك كان من الضرورى إجراء أعمال رفع كفاءة وتطوير للمبنى حتى يتسنى تقديم افضل الخدمات الطبية لأهالى القرية، لاسيما و أنها تخدم حوالى ٩٠ ألف مواطن.





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