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محافظات

تخفيض قيمة التصالح لمخالفات البناء بنسبة 25% فى قنا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:41 م
محافظ قنا يقرر تخفيض
محافظ قنا يقرر تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء
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يوسف رجب

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قرار رقم 323 لسنة 2020م بتخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسب تصل إلي 25%، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المُشكلة بقرار  المحافظ رقم 225 لسنة 2020 م.


وأضاف محافظ قنا، بأن هذا القرار يسري علي المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح.


وأكد الداودي، استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن المحافظة لتلقى طلبات التصالح طوال أيام الأسبوع والاجازات الرسمية.


و أشار محافظ قنا، إلي زيادة عدد العاملين بالمراكز لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين و بذل أقصى جهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.


وناشد الداودي، أبناء قنا، بسرعة التقدم للتصالح علي مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها 30 من شهر سبتمبر الجاري، مؤكدًا  أن  قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم قانونيا بالتصالح.


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