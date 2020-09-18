AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إنجى شرف تستعيد ذكريات الطفولة: أول عيد ميلاد ليا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:56 م
أنجي شرف
أنجي شرف
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة إنجى شرف، متابعيها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وظهرت إنجى شرف، فى طفولتها، وعلقت عليها: "أول عيد ميلاد ليا.. only 1 year old"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي شرف مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا جماهيريًا، بطولة رغدة، مادلين طبر، صبري عبدالمنعم، أميرة هاني، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

مسلسل "الضاهر" تدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية.


View this post on Instagram

اول عيد ميلاد ليا 😊😇 only 1 year old 💙

A post shared by Engysharaf (@engysharaf_official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. إنجي شرف تخطف الأنظار على شاطئ البحر

قريبا.. محمد فؤاد يطرح "شكوى إلى الله"

بـ كاش مايوه.. إنجي شرف بإطلالة صيفية أنيقة

بـ كاش مايوه.. إنجي شرف تودع الإجازة الصيفية

ترشيحاتنا

سخر منها ترامب| جريتا ثونبرج بنت 17 تترشح لجائزة نوبل للسلام

بسبب دعم الإخوان والتدخلات الاستفزازية.. العربية: مصر تجاهلت الرد على طلب تركيا بشأن الحوار

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة فى مباراة حسم الدوري

وشى بالعشرات من زملائه لـ أمريكا.. وثائق تفضح الزعيم الجديد لـ داعش

خاص| فيريرا يحسم موقفه غدا من قيادة فريق الزمالك

بسبب كورونا.. فريق ألماني يخسر 37 - 0

AdvertisementS

كارثة أحمد وزينب.. أول تعليق برلماني على الواقعة

5 علاقات جنسية تهز الشارع المصري..حاول إقامة علاقة محرمة مع خالته فخلصت عليه| تفاصيل

من بينهم دولة عربية.. الكويت يصدر قرارا بمنع دخول القادمين من 3 دول

بعد طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق بسبب الكبدة النية.. اعرف ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

التنمية المحلية ومخالفات البناء.. شعراوي: تخفيضات جديدة في أسعار التصالح .. مليون و180 ألف طلب.. وزيادة مستمرة يوميا

بعد اتفاق القاهرة وأثينا.. أردوغان يستسلم: مستعدون للحوار مع مصر

وضع مخل.. طالب جامعي يقتل صديق والده بالعدوة فى المنيا

بكفالة 40 ألف جنيه.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل أحمد حسن وزينب فى ترويع ابنتهما

والد البلايلي يكشف حقيقة التوصل لاتفاق لانتقال ابنه لـ الأهلي

بـ الشراشيب والكعب العالي.. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة تستقطب الرجال من خلال نشر صور الفتيات عبر الإنترنت

فضيحة رادس بين الترجي والوداد.. الدولية الرياضية تغلق القضية بحكم مفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث تصادم ينهي حياة مريض بأزمة قلبية أثناء نقله إلى المستشفى.. تفاصيل

بإطلالة عصرية .. نانسي عجرم تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

بعد دعوة مصابة كورونا لحفل الزفاف| انتقادات لعروس ورد فعل مفاجئ منها